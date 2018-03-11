Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Surfer написав: Уверен где то так оно и есть и не важно это цены супермаркетов/рынков они только дополняют друг друга. Во всем мире есть паритет цен. Даже в бедных странах например юговосточной азии кг риса стоит $1 килограм своих фруктов тоже порядка $1. У нас рис, крупы стоят от $0.3-0.5 или агропродукция - овощи стоят от 20-30 центов что в разы или почти на порядок дешевле чем в соседней европе. При чем в 2013 ситуация в общем была более равновесной с европейскими ценами - большая часть отечественных продуктов по ценам соответствовала европейским ценам. То что на 5-ый год ситуация так и не выровнялась , на мой взгляд свидетельствует о чрезмерно и искуственно раздутом валютном курсе. Курс на панике обвалить смогли, а цены не послушались - потому что нет для этого экономических оснований, не курсом единым, чему в очередной раз свидетельствует данное исследование. А значит еще не конец, возможности для возврата курса есть.
Поїздивши ближньою Европою (дякувати безвізу), дещо зрозумів. У них своя ситема ціна-зарплата а у нас своя. За кордоном значно вищі обов'язкові витрати, транспорт (проїзд 1-1,5 євро), комуналка (150-250 євро), інтернет та телефон (на порядок дорожче як у нас), а є ще страховки, медичні та майнові, без яких там ніяк, тому зарплати вищі, бо як за все це інакщше платити? А щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту роботу, за яку у нас така само дівчинка у такому само супермаркеті отримує 6500 грн, треба підняти ціни. Врешті встановлюється певний баланс між цінами та зарплатами, але якщо роззути очі, то легко побачити, що особисте споживання не вельми відрізняється. Їздячи у громадськму транспорті Афін думав, що це не у нас корупція, а у них, інакше куди діваються 1,5евро за 70хв поїздки? Транспорт, чесно кажучи, крім трамваю №5, який із центру на рів'єру ходить, гірше за київський!
у нас сейчас от 17-18 грн , при том что курс и цены постоянно прыгают.
Это при том что у нес рис преимущественно импортируемый по бешенному нынешнему курсу, у них свой.
оттуда же : сахар 30 INR = 0.46$ у нас от 12 грн = $0,3 макароны 500 INR = 7.6$ у нас от 10 грн/кг = $0,37 (возможно здесь взят какой то импортный вариант, поэтому разница разительна)
Далее там де цены на локальные овощи, фрукты в среднем от 30 до 70 INR , что в целом даже дороже наших овощей, местами сильно дороже.
Да и дело не в рисе - ну что толку что я могу сказать что я покупал отличный манго весом под кг за 5 грн. Это не системные вещи. И индия сама по себе особый случай - это страна с огромным количеством воистину нищего населения которое надо чем то кормить поэтому в целом цены там могут быть довольно низкими. Ширше надо смотреть.
Если брать к примеру юговосточную азию которая гораздо круче по инфраструктуре и цивилизации чем индия, и сравнима с уровнем наших зарплат , продукты даже на рынках для местных , в крупных суперомаркетах стоят именно так как я писал выше.
поездивши не только ближней европой - могу лишь подтвердить ваши слова. Большие цифры тамошних зарплат на которую в первую очередь смотрят убогие еще далеко не все. И здесь в Украине есть масса замечательных плюшек , которые многие просто не видят из за своей ограниченности.
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.
Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди (предвкушая вбросы о том, как тяжело стало искать сантехников, потому что они все в Польше и Португалии, советую пользоваться не слухами и личными наблюдениями, а статистикой https://news.finance.ua/ru/news/-/42259 ... zrabotitsy)
Если вы хотите купить в Украине смартфон Apple, или автомобиль Toyota, они будут стоить ничуть не дешевле, чем в богатых странах. Поскольку труда украинцев там едва ли на 1% (небольшое участие тех, кто импортируют и продает).
А вот если нужно подстричься, взять занятия по танцам, или боксу, проконсультироваться с врачем - это существенно дешевле. Поскольку в этих услугах доля труда украинцев стремиться к 100%.
Стоимость продуктов питания у нас всего чуть дешевле, опять же на разницу в стоимости труда (доля труда составляет 10%-35% в добавочной стоимости продовольственных товаров). Кому то ошибочно может показаться, что продукты питания у нас значительно дешевле - это очень умозрительное заключение, не учитывающее показатели качества и использованного сырья. В сравнимом качестве украинские продукты стоят столько же, либо чуть дешевле, поскольку могут быть экспортированы и проданы по мировым ценам.
Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.
5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара - тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, вследствие чего создали чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. Чем ускорили эмиграцию еще больше, а оставшихся в стране украинцев обрекли на нищету