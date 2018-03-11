Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Пон 19 бер, 2018 00:20

рис 25 - 150 INR за кг.

о, пионэри пришли рвать свои тельняшки за горсть риса.берем :или 0,38-2,31 USDу нас сейчас от 17-18 грн , при том что курс и цены постоянно прыгают.Это при том что у нес рис преимущественно импортируемый по бешенному нынешнему курсу, у них свой.оттуда же :сахар 30 INR = 0.46$ у нас от 12 грн = $0,3макароны 500 INR = 7.6$ у нас от 10 грн/кг = $0,37 (возможно здесь взят какой то импортный вариант, поэтому разница разительна)Далее там де цены на локальные овощи, фрукты в среднем от 30 до 70 INR , что в целом даже дороже наших овощей, местами сильно дороже.Да и дело не в рисе - ну что толку что я могу сказать что я покупал отличный манго весом под кг за 5 грн. Это не системные вещи. И индия сама по себе особый случай - это страна с огромным количеством воистину нищего населения которое надо чем то кормить поэтому в целом цены там могут быть довольно низкими. Ширше надо смотреть.Если брать к примеру юговосточную азию которая гораздо круче по инфраструктуре и цивилизации чем индия, и сравнима с уровнем наших зарплат , продукты даже на рынках для местных , в крупных суперомаркетах стоят именно так как я писал выше.