Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Пон 19 бер, 2018 02:12

Criticus написав: Уже много раз разбирали тему.



Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.



Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди (предвкушая вбросы о том, как тяжело стало искать сантехников, потому что они все в Польше и Португалии, советую пользоваться не слухами и личными наблюдениями, а статистикой



Если вы хотите купить в Украине смартфон Apple, или автомобиль Toyota, они будут стоить ничуть не дешевле, чем в богатых странах. Поскольку труда украинцев там едва ли на 1% (небольшое участие тех, кто импортируют и продает).



А вот если нужно подстричься, взять занятия по танцам, или боксу, проконсультироваться с врачем - это существенно дешевле. Поскольку в этих услугах доля труда украинцев стремиться к 100%.



Стоимость продуктов питания у нас всего чуть дешевле, опять же на разницу в стоимости труда (доля труда составляет 10%-35% в добавочной стоимости продовольственных товаров). Кому то ошибочно может показаться, что продукты питания у нас значительно дешевле - это очень умозрительное заключение, не учитывающее показатели качества и использованного сырья. В сравнимом качестве украинские продукты стоят столько же, либо чуть дешевле, поскольку могут быть экспортированы и проданы по мировым ценам.



Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.



5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара -

тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету Уже много раз разбирали тему.Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди (предвкушая вбросы о том, как тяжело стало искать сантехников, потому что они все в Польше и Португалии, советую пользоваться не слухами и личными наблюдениями, а статистикой https://news.finance.ua/ru/news/-/42259 ... zrabotitsy Если вы хотите купить в Украине смартфон Apple, или автомобиль Toyota, они будут стоить ничуть не дешевле, чем в богатых странах. Поскольку труда украинцев там едва ли на 1% (небольшое участие тех, кто импортируют и продает).А вот если нужно подстричься, взять занятия по танцам, или боксу, проконсультироваться с врачем - это существенно дешевле. Поскольку в этих услугах доля труда украинцев стремиться к 100%.Стоимость продуктов питания у нас всего чуть дешевле, опять же на разницу в стоимости труда (доля труда составляет 10%-35% в добавочной стоимости продовольственных товаров). Кому то ошибочно может показаться, что продукты питания у нас значительно дешевле - это очень умозрительное заключение, не учитывающее показатели качества и использованного сырья. В сравнимом качестве украинские продукты стоят столько же, либо чуть дешевле, поскольку могут быть экспортированы и проданы по мировым ценам.Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара -тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету

К сожалению, согласен.Хотя как выше и писалось - за бугром другая структура расходов, но "мы идем в Европу" и их расходы появляются у нас, а так как "мы идем (к ИХ ценам) семимильными шагами, то наши (доходы) за нами не поспевают" (из бородатого анекдота про Брежнева).Теперь что касается "плюшек", о которых писали выше и которых мы, якобы не видим ввиду нашей ограниченности.Плюшка номер раз - якобы бесплатная якобы медицина.Даже в Киеве я не вижу эффективной государственной медицины. Есть места сосредоточения медработников, в которых, если повезет разобраться кому и сколько платить, можно добиться некоего результата. Не гарантированно.Зато есть некое подобие коммерческой медицины, в которой и зарабатывают на хлеб насущный многие госврачи как на допработе вперемежку с откровенными шарлатанами, заточенными на вытряхивание денег из карманов неосторожных пациентов.И есть ряд частных клиник, которые довольно эффективны даже не по украинским меркам, но дороги для наших граждан и очень доступны для иностранцев. Благодаря им существует такое явления как медицинский туризм.Итого по плюшке номер раз - эффективной общедоступной медицины в Украине не существует. То есть плюшки на самом деле нет.плюшка номер два - бесплатное образование. Очень много схожего с плюшкой номер раз, но по крайней мере не столь явно выражено. Якобы ребенок куда-то ходит и его вроде как чему-то учат. И даже после этого он может поступить в украинский вуз и получить верхнее образование. Но в 90-99% случаев он с этим образованием сможет работать по специальности только в Украине. То есть за бесплатно. Весьма сомнительная система. Она выгодна государству - ему нужны рабы. Но человеку, который хочет иметь возможность работать в любой точке земного шара такая ограниченность не нужна. То есть ему нужен диплом и образование в вузе, который котируется во многих странах мира, значит как минимум надо иметь глубокие знания по профильным предметам, а для этого нужен репетитор и нужны свободные языки - курсы, репетиторы. То есть небесплатно. То есть плюшка вроде как и есть, но она уже вроде как и не плюшка.Плюшка номер три. Бесплатные якобы дороги. Переплачивая здорово за топливо мы платим танспортный сбор за который имеем убитые дороги из-за чего имеем повышенный расход того-же топлива и повышенный износ автомобиля. То есть нам намного дороже обходятся "бесплатные" дороги, чем платные в цивилизованных странах. То есть плюшки нет.Плюшка номер четыре. Недвига. Вот это вроде как и плюшка. Относительно качественная и шаровая по сравнению с "загнивающим западом". Но как ее расценивать плюшкой? Если купить и в ней жить - вроде как да. Говорить, что доходы не позволяют среднему украинцу купить себе жилье не стану - такая ситуация почти во всех странах мира. Если ее рассматривать как актив в аренде - ну мягко говоря не очень, если не сказать что это убыточно и очень низколиквидно в случае необходимости выхода. Если ее снимать - да, но только при условии доходов выше среднего, если-же ты зарабатываешь как средний украинец, то аренда становится более неподъемной, чем более дорогая недвига для среднего, американца, канадца или немца.Плюшка номер пять. Дешевые продукты питания. Это полная чушь. У нас дешевыми являются очень ограниченный набор продуктов, который от года к году по чуть-чуть отвоевывает разницу - лук, морковь, буряк, картофель, яблоки, крупы. Расчет окончен. Все остальное у нас как минимум не дешевле, а зачастую намного дороже. Говорить о тех странах, о которых не знаю не могу, но сравнивая с США могу сказать - в США можно питаться намного лучше и значительно дешевле (если речь идет не о ресторанной еде), чем у нас. Да, можно найти намного дороже, но если речь идет о той части населения, для которой каждый цент на счету ( как правило новые мигранты), то можно питаться на значительно меньшие деньги, чем в Украине. Что у нас безоговорочно дешево - алкоголь и сигареты. Как непьющему и некурящему - мне это до большой задницы за сколько НЕ покупать водку, пиво и табак. Раз в месяц-два купить бутылку хорошего вина в Украине выгодней - хорошее грузинское вино порядка от 5-6 долларов, чем ординарное столовое (разбавленное) в США от 10 (это типа нашего коблево, овидиополь и пр. пойло), а такого рода как у нас продается грузинское (уровня Картули Вази или Телиани Вэлли) у них начинается от 30-50. Но это на ценителя.Так-что где те плюшки, которые я по своей ограниченности не вижу - не знаю. Может кто подскажет?