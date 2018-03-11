Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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SMOKE написав:Все очень просто. В ЕС бывал в разных странах. Продукты дороже, чем у нас - это смешно даже обсуждать. Правда и доходы выше и часть того, что люди тратят на еду меньше.
Польша свидетельствует о том, что продукты в ЕС стоят дешевле. Именно поэтому такой движняк со стороны украинского приграничного населения в сторону Польши. Кстати, зарплата там повыше до сих пор, не смотря на то, что цвет нации был уничтожен в авиакатастрофе.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ. Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.
andriyzhagun написав: А щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту роботу, за яку у нас така само дівчинка у такому само супермаркеті отримує 6500 грн, треба підняти ціни. Врешті встановлюється певний баланс між цінами та зарплатами, але якщо роззути очі, то легко побачити, що особисте споживання не вельми відрізняється. Їздячи у громадськму транспорті Афін думав, що це не у нас корупція, а у них, інакше куди діваються 1,5евро за 70хв поїздки? Транспорт, чесно кажучи, крім трамваю №5, який із центру на рів'єру ходить, гірше за київський!
Когда 12 лет назад был в Афинах то греки тогда катались в шоколаде,а сын там побывал 3 недели назад и сказал, что Афины очень похожи на Киев выражением лица граждан - безнадега,что очень бросается в глаза.Прислал фото с центра города где бездомным с машины раздают еду и одежду
Surfer написав:В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса.
Где же вы ту инфраструктуру нашли-то у нас? Дороги разбитые в хлам - я о Киеве говорю, на любой улице, кроме проспекта Победы, Бажана, Крещатика, еще парочки. Дома и офисы строят хаотично, без паркингов - таковые есть только у крупных ТЦ. Об отсутствующей антисанитарии нашей можете жителям Львова рассказать, не говоря о том, что 5% территории страны по статистике свалка, и практически нет мусороперерабатывающих предприятий. О дешевизне медицины вы бы моему тестю рассказали, который после перенесенного инфаркта думал просто взять и умереть, когда ему озвучили стоимость стентирования в госклинике около Севастопольской площади - 30К за сосуд. В статье все по сути - относительная "дешевизна" жизни обеспечивается отсутствием качества таковой - Габон наше все, но в Габоне теплее
О дешевизне медицины вы бы моему тестю рассказали, который после перенесенного инфаркта думал просто взять и умереть, когда ему озвучили стоимость стентирования в госклинике около Севастопольской площади - 30К за сосуд.
Севастопольская это Стражеско.Год назад это стоило 25. Чтобы тестю было легче узнайте сколько это стоит в Германии или Израиле по медтуризму
Не все так дешево, как кажется. sequence, похожая ситуация в не раз, любая болезнь очень не дешево дается. И тут два варианта: либо деньги есть и лечишься, либо денег нет и... Соседняя страна, аналогичная ситуация у родичей живущих там: денег нет, но стандартная страховка нормальная все покрыла. У нас же.. на*** послали. Вечно кому то, что то необходимо доказать, отстоять и отбить. И то, если наглости и сил хватит. Мы превратились в стаю озлобленных волков, потому что пытаемся выжить, но увы, никак не жить.