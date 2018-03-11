Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Пон 19 бер, 2018 10:05

Surfer написав: В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса. В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса.

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