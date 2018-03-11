Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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SMOKE написав:Все очень просто. В ЕС бывал в разных странах. Продукты дороже, чем у нас - это смешно даже обсуждать. Правда и доходы выше и часть того, что люди тратят на еду меньше.
Польша свидетельствует о том, что продукты в ЕС стоят дешевле. Именно поэтому такой движняк со стороны украинского приграничного населения в сторону Польши. Кстати, зарплата там повыше до сих пор, не смотря на то, что цвет нации был уничтожен в авиакатастрофе.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ. Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.
andriyzhagun написав: А щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту роботу, за яку у нас така само дівчинка у такому само супермаркеті отримує 6500 грн, треба підняти ціни. Врешті встановлюється певний баланс між цінами та зарплатами, але якщо роззути очі, то легко побачити, що особисте споживання не вельми відрізняється. Їздячи у громадськму транспорті Афін думав, що це не у нас корупція, а у них, інакше куди діваються 1,5евро за 70хв поїздки? Транспорт, чесно кажучи, крім трамваю №5, який із центру на рів'єру ходить, гірше за київський!
Когда 12 лет назад был в Афинах то греки тогда катались в шоколаде,а сын там побывал 3 недели назад и сказал, что Афины очень похожи на Киев выражением лица граждан - безнадега,что очень бросается в глаза.Прислал фото с центра города где бездомным с машины раздают еду и одежду
Surfer написав:В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса.
Где же вы ту инфраструктуру нашли-то у нас? Дороги разбитые в хлам - я о Киеве говорю, на любой улице, кроме проспекта Победы, Бажана, Крещатика, еще парочки. Дома и офисы строят хаотично, без паркингов - таковые есть только у крупных ТЦ. Об отсутствующей антисанитарии нашей можете жителям Львова рассказать, не говоря о том, что 5% территории страны по статистике свалка, и практически нет мусороперерабатывающих предприятий. О дешевизне медицины вы бы моему тестю рассказали, который после перенесенного инфаркта думал просто взять и умереть, когда ему озвучили стоимость стентирования в госклинике около Севастопольской площади - 30К за сосуд. В статье все по сути - относительная "дешевизна" жизни обеспечивается отсутствием качества таковой - Габон наше все, но в Габоне теплее
О дешевизне медицины вы бы моему тестю рассказали, который после перенесенного инфаркта думал просто взять и умереть, когда ему озвучили стоимость стентирования в госклинике около Севастопольской площади - 30К за сосуд.
Севастопольская это Стражеско.Год назад это стоило 25. Чтобы тестю было легче узнайте сколько это стоит в Германии или Израиле по медтуризму
Не все так дешево, как кажется. sequence, похожая ситуация в не раз, любая болезнь очень не дешево дается. И тут два варианта: либо деньги есть и лечишься, либо денег нет и... Соседняя страна, аналогичная ситуация у родичей живущих там: денег нет, но стандартная страховка нормальная все покрыла. У нас же.. на*** послали. Вечно кому то, что то необходимо доказать, отстоять и отбить. И то, если наглости и сил хватит. Мы превратились в стаю озлобленных волков, потому что пытаемся выжить, но увы, никак не жить.
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.
Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди (предвкушая вбросы о том, как тяжело стало искать сантехников, потому что они все в Польше и Португалии, советую пользоваться не слухами и личными наблюдениями, а статистикой https://news.finance.ua/ru/news/-/42259 ... zrabotitsy)
Если вы хотите купить в Украине смартфон Apple, или автомобиль Toyota, они будут стоить ничуть не дешевле, чем в богатых странах. Поскольку труда украинцев там едва ли на 1% (небольшое участие тех, кто импортируют и продает).
А вот если нужно подстричься, взять занятия по танцам, или боксу, проконсультироваться с врачем - это существенно дешевле. Поскольку в этих услугах доля труда украинцев стремиться к 100%.
Стоимость продуктов питания у нас всего чуть дешевле, опять же на разницу в стоимости труда (доля труда составляет 10%-35% в добавочной стоимости продовольственных товаров). Кому то ошибочно может показаться, что продукты питания у нас значительно дешевле - это очень умозрительное заключение, не учитывающее показатели качества и использованного сырья. В сравнимом качестве украинские продукты стоят столько же, либо чуть дешевле, поскольку могут быть экспортированы и проданы по мировым ценам.
Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.
5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара - тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету
К сожалению, согласен. Хотя как выше и писалось - за бугром другая структура расходов, но "мы идем в Европу" и их расходы появляются у нас, а так как "мы идем (к ИХ ценам) семимильными шагами, то наши (доходы) за нами не поспевают" (из бородатого анекдота про Брежнева). Теперь что касается "плюшек", о которых писали выше и которых мы, якобы не видим ввиду нашей ограниченности. Плюшка номер раз - якобы бесплатная якобы медицина. Даже в Киеве я не вижу эффективной государственной медицины. Есть места сосредоточения медработников, в которых, если повезет разобраться кому и сколько платить, можно добиться некоего результата. Не гарантированно. Зато есть некое подобие коммерческой медицины, в которой и зарабатывают на хлеб насущный многие госврачи как на допработе вперемежку с откровенными шарлатанами, заточенными на вытряхивание денег из карманов неосторожных пациентов. И есть ряд частных клиник, которые довольно эффективны даже не по украинским меркам, но дороги для наших граждан и очень доступны для иностранцев. Благодаря им существует такое явления как медицинский туризм. Итого по плюшке номер раз - эффективной общедоступной медицины в Украине не существует. То есть плюшки на самом деле нет. плюшка номер два - бесплатное образование. Очень много схожего с плюшкой номер раз, но по крайней мере не столь явно выражено. Якобы ребенок куда-то ходит и его вроде как чему-то учат. И даже после этого он может поступить в украинский вуз и получить верхнее образование. Но в 90-99% случаев он с этим образованием сможет работать по специальности только в Украине. То есть за бесплатно. Весьма сомнительная система. Она выгодна государству - ему нужны рабы. Но человеку, который хочет иметь возможность работать в любой точке земного шара такая ограниченность не нужна. То есть ему нужен диплом и образование в вузе, который котируется во многих странах мира, значит как минимум надо иметь глубокие знания по профильным предметам, а для этого нужен репетитор и нужны свободные языки - курсы, репетиторы. То есть небесплатно. То есть плюшка вроде как и есть, но она уже вроде как и не плюшка. Плюшка номер три. Бесплатные якобы дороги. Переплачивая здорово за топливо мы платим танспортный сбор за который имеем убитые дороги из-за чего имеем повышенный расход того-же топлива и повышенный износ автомобиля. То есть нам намного дороже обходятся "бесплатные" дороги, чем платные в цивилизованных странах. То есть плюшки нет. Плюшка номер четыре. Недвига. Вот это вроде как и плюшка. Относительно качественная и шаровая по сравнению с "загнивающим западом". Но как ее расценивать плюшкой? Если купить и в ней жить - вроде как да. Говорить, что доходы не позволяют среднему украинцу купить себе жилье не стану - такая ситуация почти во всех странах мира. Если ее рассматривать как актив в аренде - ну мягко говоря не очень, если не сказать что это убыточно и очень низколиквидно в случае необходимости выхода. Если ее снимать - да, но только при условии доходов выше среднего, если-же ты зарабатываешь как средний украинец, то аренда становится более неподъемной, чем более дорогая недвига для среднего, американца, канадца или немца. Плюшка номер пять. Дешевые продукты питания. Это полная чушь. У нас дешевыми являются очень ограниченный набор продуктов, который от года к году по чуть-чуть отвоевывает разницу - лук, морковь, буряк, картофель, яблоки, крупы. Расчет окончен. Все остальное у нас как минимум не дешевле, а зачастую намного дороже. Говорить о тех странах, о которых не знаю не могу, но сравнивая с США могу сказать - в США можно питаться намного лучше и значительно дешевле (если речь идет не о ресторанной еде), чем у нас. Да, можно найти намного дороже, но если речь идет о той части населения, для которой каждый цент на счету ( как правило новые мигранты), то можно питаться на значительно меньшие деньги, чем в Украине. Что у нас безоговорочно дешево - алкоголь и сигареты. Как непьющему и некурящему - мне это до большой задницы за сколько НЕ покупать водку, пиво и табак. Раз в месяц-два купить бутылку хорошего вина в Украине выгодней - хорошее грузинское вино порядка от 5-6 долларов, чем ординарное столовое (разбавленное) в США от 10 (это типа нашего коблево, овидиополь и пр. пойло), а такого рода как у нас продается грузинское (уровня Картули Вази или Телиани Вэлли) у них начинается от 30-50. Но это на ценителя. Так-что где те плюшки, которые я по своей ограниченности не вижу - не знаю. Может кто подскажет?
В принципе, начальная и средняя школы из перечня бесплатных услуг еще представляют определенную ценность для общества.
Только не новомодные, напоминающие гитлерюгенд по выращиванию "профессиональных украинцев", а школы старого образца с культурой преподавания естественных наук и математики от былых времен.
Плюс некоторые муниципальные услуги, бесплатные для льготников. Вот и все!
PS: еще пару слов о медицине - да будет всем известно, что практически во всех странах, где медицина платная и страховая, государство покрывает лечение особо тяжелых заболеваний. То есть за дешевое лечение платишь сам, либо страховая, за дорогое - государство. У нас же за дешевое лечение можешь и не заплатить (сами услуги докторов можно получить бесплатно, только лекарства будешь покупать), но дорогое - ни государство, ни страховые (все подобные болезни в списке исключений в страховках) не оплатят ни на копейку ни в части диагностики, ни лечения, ни лекарственных препаратов. И что же делает т.н. реформа - закрепляет статус, когда дешевое базовое лечение, где без помощи государства может обойтись 90% пациентов, государство таки частично отлатит, а по дорогому, где без помощи государства НЕ обойтись 90% украинцев, будет вестись лишь статистика смертей...