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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:44

  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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