Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен
вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )
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