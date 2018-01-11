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Необанки: майбутнє або тупикова гілка розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Що собою являють банки нового покоління, на чому вони заробляють і як завойовують ринок
Дивися повний текст Необанки: майбутнє або тупикова гілка розвитку банківської системи
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