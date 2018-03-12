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Найкращі б/у автомобілі за 5000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:50
Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано список найкращих вживаних автомобілів у США.
Дивися повний текст Найкращі б/у автомобілі за 5000 доларів
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:50
Что за загон? Какой ПЕЖО в США? В США нет ПЕЖО. Совсем.
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