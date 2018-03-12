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Найкращі б/у автомобілі
за 5000 доларів

Найкращі б/у автомобілі за 5000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:50

Найкращі б/у автомобілі за 5000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано список найкращих вживаних автомобілів у США.

Дивися повний текст Найкращі б/у автомобілі за 5000 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:50

Что за загон? Какой ПЕЖО в США? В США нет ПЕЖО. Совсем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:40

Аффтор жжет! Ай молодець!
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:38

та тут весь сайт, по ходу, жжет
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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