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Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:54
Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW оголосила, що будь-який німець, який орендує у неї автомобіль з дизельним двигуном, може повернути його без всяких компенсацій
Дивися повний текст Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони
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Додано: Пон 19 бер, 2018 01:14
прогнозируется массовый слив дизелей в Украину особенно на евро-5
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