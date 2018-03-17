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Німці розповіли, що буде з
дизелями BMW в разі заборони

Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:54

Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони

Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW оголосила, що будь-який німець, який орендує у неї автомобіль з дизельним двигуном, може повернути його без всяких компенсацій

Дивися повний текст Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони.
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прогнозируется массовый слив дизелей в Украину особенно на евро-5
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