Компанія BMW оголосила, що будь-який німець, який орендує у неї автомобіль з дизельним двигуном, може повернути його без всяких компенсацій
Дивися повний текст Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 00:54
Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони
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Дивися повний текст Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони.
Додано: Пон 19 бер, 2018 05:57
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