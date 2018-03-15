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США майже вдвічі збільшили
експорт нафти в 2017 році

США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:20

США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році

Пропонуємо до обговорення:
Експорт нафти з США зріс майже в два рази в 2017 році в порівнянні з попереднім роком.

Дивися повний текст США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:20

Вот пример грамотного управления страной.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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