Експорт нафти з США зріс майже в два рази в 2017 році в порівнянні з попереднім роком.
Дивися повний текст США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:20
США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році
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Дивися повний текст США майже вдвічі збільшили експорт нафти в 2017 році.
Додано: Пон 19 бер, 2018 08:20
Вот пример грамотного управления страной.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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