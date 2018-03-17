Аналітики Брукінгського дослідного інституту стверджують, що венесуельська криптовалюта Petro (PTR), підкріплена нафтою, найімовірніше, завдасть шкоди криптовалютам.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57
Petro ставить під загрозу репутацію криптовалют - аналітики
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Дивися повний текст Petro ставить під загрозу репутацію криптовалют - аналітики.
Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57
Странно, а почему тогда фиатный боливар не ослабила целостности фиатных валют в целом?
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