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Petro ставить під загрозу
репутацію криптовалют - аналітики

Petro ставить під загрозу репутацію криптовалют - аналітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57

Petro ставить під загрозу репутацію криптовалют - аналітики

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Брукінгського дослідного інституту стверджують, що венесуельська криптовалюта Petro (PTR), підкріплена нафтою, найімовірніше, завдасть шкоди криптовалютам.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57

Странно, а почему тогда фиатный боливар не ослабила целостности фиатных валют в целом?
Ferox
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