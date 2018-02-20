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ТОП-10 електромобілів
за запасом ходу

ТОП-10 електромобілів за запасом ходу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14

ТОП-10 електромобілів за запасом ходу

Пропонуємо до обговорення:
Якщо гроші - не проблема, тоді головним критерієм при виборі «зеленого» автомобіля для вас повинен стати його запас ходу.

Дивися повний текст ТОП-10 електромобілів за запасом ходу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14

Официальные продажи электромобиля Renault ZOE в Украине стартуют в 2017 году. - ребята, уже 2018й год, если что :) Может хватит печатать прошлогодние статьи?
deniska
 
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