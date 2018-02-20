Якщо гроші - не проблема, тоді головним критерієм при виборі «зеленого» автомобіля для вас повинен стати його запас ходу.
Дивися повний текст ТОП-10 електромобілів за запасом ходу.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14
ТОП-10 електромобілів за запасом ходу
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Дивися повний текст ТОП-10 електромобілів за запасом ходу.
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14
Официальные продажи электромобиля Renault ZOE в Украине стартуют в 2017 году. - ребята, уже 2018й год, если что :) Может хватит печатать прошлогодние статьи?
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