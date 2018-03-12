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ДП "Антонов" 2017 р. збільшило
чистий прибуток на 85,4%

ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16

ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Антонов" (Київ) за підсумками роботи у 2017 році збільшило чистий прибуток за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ) в порівнянні з 2016 роком в 1,9 разу (85,43%) - до 330,22 млн грн.

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16

еще надо было написали за счет чего, но...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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