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ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16
Пропонуємо до обговорення:
ДП "Антонов" (Київ) за підсумками роботи у 2017 році збільшило чистий прибуток за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ) в порівнянні з 2016 роком в 1,9 разу (85,43%) - до 330,22 млн грн.
Дивися повний текст ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%
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R2
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16
еще надо было написали за счет чего, но...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:49
antikkristall написав:
еще надо было написали за счет чего, но...
1. перевозка грузов а\к "Авиалинии Антонова";
2. поддержка лётной годности самолётов Ан и обеспечение авторского надзора;
3. проведение ремонтов и восстановления авиатехники.
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warlamp
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:35
antikkristall написав:
еще надо было написали за счет чего, но...
Около 80% авиапарка Волга-Днепр стояли курили бамбук, т.к. не могли продлить ресурс своих Русланов по причине украинских санкций.
Авиалинии Антонова воспользовались ситуацией и взяли на себя все перевозки. Экипажи по 2-3 недели дома не бывали, делали мировые турне.
На данный момент не известно договорились ли о продлении ресурса российских Русланов, ведь Антонов сказал, что будет их обслуживать только в Киеве.
Может у руководства Волга-Днепр возобладает разум и они продадут свои Русланы Антонову? А то не хватит денег с Боингом расплатиться за заказанные самолеты
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