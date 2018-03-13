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ДП "Антонов" 2017 р. збільшило
чистий прибуток на 85,4%

ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16

ДП "Антонов" 2017 р. збільшило чистий прибуток на 85,4%

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Антонов" (Київ) за підсумками роботи у 2017 році збільшило чистий прибуток за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ) в порівнянні з 2016 роком в 1,9 разу (85,43%) - до 330,22 млн грн.

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:16

еще надо было написали за счет чего, но...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:49

  antikkristall написав:еще надо было написали за счет чего, но...


1. перевозка грузов а\к "Авиалинии Антонова";
2. поддержка лётной годности самолётов Ан и обеспечение авторского надзора;
3. проведение ремонтов и восстановления авиатехники.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:35

  antikkristall написав:еще надо было написали за счет чего, но...

Около 80% авиапарка Волга-Днепр стояли курили бамбук, т.к. не могли продлить ресурс своих Русланов по причине украинских санкций.

Авиалинии Антонова воспользовались ситуацией и взяли на себя все перевозки. Экипажи по 2-3 недели дома не бывали, делали мировые турне.

На данный момент не известно договорились ли о продлении ресурса российских Русланов, ведь Антонов сказал, что будет их обслуживать только в Киеве.

Может у руководства Волга-Днепр возобладает разум и они продадут свои Русланы Антонову? А то не хватит денег с Боингом расплатиться за заказанные самолеты :lol:
myshapiton
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