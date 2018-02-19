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Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплатити Україні за різними газовими справами близько $8,5 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах, переконаний Гройсман
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:36
Газпром ни где и не утверждал о том, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража. А вот иск антимонопольного комитета, рассмотренный в украинском суде - это уже совсем другая история и тут уже вопрос.
имхо
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