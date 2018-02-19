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Росія муситиме виконати судові
вироки у газових справах,...

Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:36

Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах,...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплатити Україні за різними газовими справами близько $8,5 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах, переконаний Гройсман.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:36

Газпром ни где и не утверждал о том, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража. А вот иск антимонопольного комитета, рассмотренный в украинском суде - это уже совсем другая история и тут уже вопрос.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:01

Re: Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах,

  cccp30000 написав:Газпром ни где и не утверждал о том, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража. А вот иск антимонопольного комитета, рассмотренный в украинском суде - это уже совсем другая история и тут уже вопрос.

Якраз Стокгольмській арбітраж дозволив питання вартості транзита розглядати в рамках українського законодавства. Тим більше, що позов АК грунтувався на Третьому енергопакеті, тобто, в рамках законодавства ЄС.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 19 бер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:42

Re: Росія муситиме виконати судові вироки у газових справах,

Сомневаюсь я. И заставить товарищей пока нет никакой возможности.
otg
 
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