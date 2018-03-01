Компанія "Нова пошта", лідер з експрес-доставки в Україні, заявляє про періодичне виникнення Ddos-атак на її потужності.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:47
"Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки.
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:47
Прибыльный бизнес: сначала СБУ, потом Ddos-атаки, потом - пособники сепаратистов...
Так бизнес и отожмут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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