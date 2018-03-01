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"Нова пошта" заявляє
про Ddos-атаки

"Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:47

"Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Нова пошта", лідер з експрес-доставки в Україні, заявляє про періодичне виникнення Ddos-атак на її потужності.

Дивися повний текст "Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:47

Прибыльный бизнес: сначала СБУ, потом Ddos-атаки, потом - пособники сепаратистов...
Так бизнес и отожмут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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