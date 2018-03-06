Втрати державного бюджету від введення податку на виведений капітал складуть 34-35 млрд гривень.
Дивися повний текст Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету в 35 млрд.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23
Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати...
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Дивися повний текст Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету в 35 млрд.
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23
Як завжди перекласти на плечі пересічних.Підняти тарифи та ціни.От і вся компенсація.
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