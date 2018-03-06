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Податок на виведений капітал:
Мінфін оцінив втрати...

Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23

Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати...

Пропонуємо до обговорення:
Втрати державного бюджету від введення податку на виведений капітал складуть 34-35 млрд гривень.

Дивися повний текст Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету в 35 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:23

Як завжди перекласти на плечі пересічних.Підняти тарифи та ціни.От і вся компенсація.
sena_2008atp
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