Про це повідомляється на сайті парламенту.
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03
реклама
|