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Порошенко вніс у Раду
законопроект про валюту

Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26

Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті парламенту.

Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26

Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
ostrost1
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03

  ostrost1 написав:Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?

"економісти" підтягнулись
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:27

давно пора позбавлятися від совкових пережитків
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