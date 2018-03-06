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Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
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ostrost1
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03
ostrost1 написав:
Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
"економісти" підтягнулись
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:27
давно пора позбавлятися від совкових пережитків
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