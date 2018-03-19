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Порошенко вніс у Раду
законопроект про валюту

Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26

Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті парламенту.

Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26

Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
ostrost1
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03

  ostrost1 написав:Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?

"економісти" підтягнулись
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:27

давно пора позбавлятися від совкових пережитків
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:20

Re: Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту

Урааа!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:30

лучше всего было бы прекратить обращение гривны и перейти на использование евро как это в своё время сделала Черногория...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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