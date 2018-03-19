Про це повідомляється на сайті парламенту.
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:20
Re: Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
Урааа!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:30
лучше всего было бы прекратить обращение гривны и перейти на использование евро как это в своё время сделала Черногория...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|