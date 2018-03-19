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Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Дивися повний текст Порошенко вніс у Раду законопроект про валюту
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:26
Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
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ostrost1
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03
ostrost1 написав:
Вільний рух в офшори а Нацбанк- статист?
"економісти" підтягнулись
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:27
давно пора позбавлятися від совкових пережитків
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:20
Урааа!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 бер, 2018 22:30
лучше всего было бы прекратить обращение гривны и перейти на использование евро как это в своё время сделала Черногория...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:19
Тракторист написав:
лучше всего было бы прекратить обращение гривны и перейти на использование евро как это в своё время сделала Черногория...
если разрешат перевод валюты между карточками, как обещают, то вся мелкая торговля сразу и перейдёт.
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N0mad
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:05
N0mad написав: Тракторист написав:
лучше всего было бы прекратить обращение гривны и перейти на использование евро как это в своё время сделала Черногория...
если разрешат перевод валюты между карточками, как обещают, то вся мелкая торговля сразу и перейдёт.
Не обещают
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