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ID-паспорт: скільки
коштує і як оформити

ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51

ID-паспорт: скільки коштує і як оформити

Пропонуємо до обговорення:
Документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника

Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51

Для першого паспорта треба також інд.код та витяг з дем. реєстру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:33

а когда в довесок к этому id не нужно будет таскать справку об месте прописки - центр не сообщал?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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