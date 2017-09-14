Документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника
Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51
ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51
Для першого паспорта треба також інд.код та витяг з дем. реєстру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:33
а когда в довесок к этому id не нужно будет таскать справку об месте прописки - центр не сообщал?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:26
Тобто необхідно тільки навмисно порвати паперорвий паспорт, щоби отримати ID?
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