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ID-паспорт: скільки
коштує і як оформити

ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51

ID-паспорт: скільки коштує і як оформити

Пропонуємо до обговорення:
Документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника

Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51

Для першого паспорта треба також інд.код та витяг з дем. реєстру.
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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:33

а когда в довесок к этому id не нужно будет таскать справку об месте прописки - центр не сообщал?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:26

Тобто необхідно тільки навмисно порвати паперорвий паспорт, щоби отримати ID?
volodymyr_lysak
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:48

серия и номер паспорта меняются?
alexey_rkf
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:26

  alexey_rkf написав:серия и номер паспорта меняются?

У ИД карты нет серии, меняется все! Срок ее действя 10 лет. С собой нужно носить бумажку, инфраструктуры для пластика нет! Называется, мучайтесь на здоровья.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:56

Хотел сменить свой паспорт образца 94 года на ID. Записался через интернет (запись только один день в неделю, реально час-два утром, потом места заканчиваются) в ЦНАП, пришел в назначенное время.
Оказалось, что нужна бумажка, которую у них же и получают. Нужно сначала получить эту бумажку, а затем опять записаться на обмен паспорта. По другому никак. Все для людей, плять.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:11

Раз снова об этом Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
, повторюсь:
Сначала возможность воспользоваться всеми госуслугами при помощи этого чудопластика, а потом обязы его обмена - я так думаю.
И еще, если обязы, то бесплатно, если по собственному желанию, обмен, утеря - то за деньги.
Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?
PV
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:18

  PV написав:Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?

Спасибо за идею! Мы постараемся её как можно скорее реализовать.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:29

не стоит спешить менять "шило" на "мыло"...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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