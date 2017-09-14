Документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника
Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51
ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ID-паспорт: скільки коштує і як оформити.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:51
Для першого паспорта треба також інд.код та витяг з дем. реєстру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:33
а когда в довесок к этому id не нужно будет таскать справку об месте прописки - центр не сообщал?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:26
Тобто необхідно тільки навмисно порвати паперорвий паспорт, щоби отримати ID?
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:26
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:56
Хотел сменить свой паспорт образца 94 года на ID. Записался через интернет (запись только один день в неделю, реально час-два утром, потом места заканчиваются) в ЦНАП, пришел в назначенное время.
Оказалось, что нужна бумажка, которую у них же и получают. Нужно сначала получить эту бумажку, а затем опять записаться на обмен паспорта. По другому никак. Все для людей, плять.
В Европу через жony!
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:11
Раз снова об этом Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
, повторюсь:
Сначала возможность воспользоваться всеми госуслугами при помощи этого чудопластика, а потом обязы его обмена - я так думаю.
И еще, если обязы, то бесплатно, если по собственному желанию, обмен, утеря - то за деньги.
Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:18
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:29
не стоит спешить менять "шило" на "мыло"...
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