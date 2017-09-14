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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:37
Кто в курсе,что там с терминалами для паспорта?Сувать-то куда?Во многих местах есть?Вот уж,воистину,хороший бизнес...Ещё и менять раз в 10 лет,а цены-то расти будут...
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:46
Re: ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24
"Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени." А что в бумажном паспорте отметок об этом нет, что нужно еще и справки делать? А вообще на дворе уже 21 век и вся эта инфа должна быть в электронной базе, чтобы не плодить справки.
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