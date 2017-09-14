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ID-паспорт: скільки
коштує і як оформити

ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:37

Кто в курсе,что там с терминалами для паспорта?Сувать-то куда?Во многих местах есть?Вот уж,воистину,хороший бизнес...Ещё и менять раз в 10 лет,а цены-то расти будут...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:46

Re: ID-паспорт: скільки коштує і як оформити

  Scotch написав:Сувать-то куда?

Туда, Туда...
Star1111
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24

"Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени." А что в бумажном паспорте отметок об этом нет, что нужно еще и справки делать? А вообще на дворе уже 21 век и вся эта инфа должна быть в электронной базе, чтобы не плодить справки.
Ragnar
 
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