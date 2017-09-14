ID-паспорт: скільки коштує і як оформити

Додано: Пон 19 бер, 2018 21:35

Ragnar написав: "Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени." А что в бумажном паспорте отметок об этом нет, что нужно еще и справки делать? А вообще на дворе уже 21 век и вся эта инфа должна быть в электронной базе, чтобы не плодить справки. "Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени." А что в бумажном паспорте отметок об этом нет, что нужно еще и справки делать? А вообще на дворе уже 21 век и вся эта инфа должна быть в электронной базе, чтобы не плодить справки.

Ну должны ж эти бездари как то оправдывать свое существование. А еще говорят реформ не видноДак вот же оно: раньше был практически бесплатный паспорт, выдавался в 16 лет и на всю жизнь. Пакращення - вже сьогодні! Теперь получай, практически бесполезный в 14 лет паспорт, сроком аж на 4 года, а далее принудительно меняй каждые 10 лет и уже за нормальные деньги - иначе ты никто и тебе штраф.И таких реформ, как сказал президент, у него еще 144.Назовите мне хотя бы одну функцию этого "паспорта", которую нельзя реализовать в паспорте, которых выдают для выезда за границу и тем самым изначально выдавать один общий документ, пусть даже и за 300 грн? Ну кроме желания отдельных товарищей заработать, и на выдаче пластика, и на загране, и на содержании двух ненужных параллельных структур для этого.Все ради бабла - и только.