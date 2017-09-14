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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:37
Кто в курсе,что там с терминалами для паспорта?Сувать-то куда?Во многих местах есть?Вот уж,воистину,хороший бизнес...Ещё и менять раз в 10 лет,а цены-то расти будут...
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:46
Re: ID-паспорт: скільки коштує і як оформити
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24
"Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени." А что в бумажном паспорте отметок об этом нет, что нужно еще и справки делать? А вообще на дворе уже 21 век и вся эта инфа должна быть в электронной базе, чтобы не плодить справки.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:35
Ну должны ж эти бездари как то оправдывать свое существование. А еще говорят реформ не видно
Дак вот же оно: раньше был практически бесплатный паспорт, выдавался в 16 лет и на всю жизнь. Пакращення - вже сьогодні! Теперь получай, практически бесполезный в 14 лет паспорт, сроком аж на 4 года, а далее принудительно меняй каждые 10 лет и уже за нормальные деньги - иначе ты никто и тебе штраф.
И таких реформ, как сказал президент, у него еще 144.
Назовите мне хотя бы одну функцию этого "паспорта", которую нельзя реализовать в паспорте, которых выдают для выезда за границу и тем самым изначально выдавать один общий документ, пусть даже и за 300 грн? Ну кроме желания отдельных товарищей заработать, и на выдаче пластика, и на загране, и на содержании двух ненужных параллельных структур для этого.
Все ради бабла - и только.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:19
а разве это единственный дебелизм в нашей стране? есть примеры более массового и затратного дебелизма - налоговые накладные параллельно с обычными накладными, объдинение которых в один документ могло бы сэкономить гиганские материальные и трудовые ресурсы в целом по стране...
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