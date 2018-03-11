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Стало відомо, які премії від держави отримають призери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Українські призери XII зимових Паралімпійських ігор, що пройшли в південнокорейському Пхенчхані 9-18 березня цього року, отримають від держави грошові винагороди в розмірі від $55 тис. до $125 тис. кожен, повідомив виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту України Микола Даневич.
Дивися повний текст Стало відомо, які премії від держави отримають призери Паралімпійських ігор
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:54
хм... судя по кол-ву медалей, вознаграждение должно быть в сумме - 1 млн 875 тыщ, а не 3 млн 440 тыщ
Опять покращення?
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:18
ОбЪясните куда пойдут еще 1млн565т.долларов.Это премии министерским чиновникам во главе с ждановым?Деребан продолжается нагло и цинично.
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