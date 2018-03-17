Стало відомо, які премії від держави отримають призери...

Criticus написав:

Вероятно, что какими-то деньгами поощрят и не-призеров, и/или поощрят еще тренеров призеров, о чем в статье не написали. Тут я зрады не усматриваю. Слишком резонанская тема и потенциальные громкие заголовки - обокрали инвалидов. Вряд ли. Там достаточно и менее публичных вариантов для жуткого дебирана с бОльшим "призовым фондом"... А вообще смешанные у меня чувства по поводу фантастически хороших результатов наших паралимпийцев. С одной стороны - это предмет большой гордости для меня лично, и для страны в целом. Гордиться действительно есть чем (в отличие от результатов олимпийцев). А с другой - это же не результат того, что спортсменов-инвалидов хорошо финансирует государство и обеспечивает их всем необходым для побед. Нет, как раз наоборот - это результат того, что инвалиды в Украине не интегрированы в общественную жизнь. Они не могут полноценно жить и работать, как в развитых странах, именно поэтому едва ли не единственным шансом проявить себя, заставить собой гордиться и обрести чувство востребованности для них являются громкие победы на Паралимпиаде и других международных соревнованиях. Я, наверно, больше был бы рад, если бы мы были чемпионами мира по трудоустройству инвалидов и продолжительности их жизни...