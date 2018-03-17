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Стало відомо, які премії від держави отримають призери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Українські призери XII зимових Паралімпійських ігор, що пройшли в південнокорейському Пхенчхані 9-18 березня цього року, отримають від держави грошові винагороди в розмірі від $55 тис. до $125 тис. кожен, повідомив виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту України Микола Даневич.
Дивися повний текст Стало відомо, які премії від держави отримають призери Паралімпійських ігор
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:54
хм... судя по кол-ву медалей, вознаграждение должно быть в сумме - 1 млн 875 тыщ, а не 3 млн 440 тыщ
Опять покращення?
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Любопытный
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:18
ОбЪясните куда пойдут еще 1млн565т.долларов.Это премии министерским чиновникам во главе с ждановым?Деребан продолжается нагло и цинично.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:32
sena_2008atp написав:
ОбЪясните куда пойдут еще 1млн565т.долларов.Это премии министерским чиновникам во главе с ждановым?Деребан продолжается нагло и цинично.
Вероятно, что какими-то деньгами поощрят и не-призеров, и/или поощрят еще тренеров призеров, о чем в статье не написали.
Тут я зрады не усматриваю. Слишком резонанская тема и потенциальные громкие заголовки - обокрали инвалидов. Вряд ли. Там достаточно и менее публичных вариантов для жуткого дебирана с бОльшим "призовым фондом"...
А вообще смешанные у меня чувства по поводу фантастически хороших результатов наших паралимпийцев.
С одной стороны - это предмет большой гордости для меня лично, и для страны в целом. Гордиться действительно есть чем (в отличие от результатов олимпийцев). А с другой - это же не результат того, что спортсменов-инвалидов хорошо финансирует государство и обеспечивает их всем необходым для побед.
Нет, как раз наоборот - это результат того, что инвалиды в Украине не интегрированы в общественную жизнь. Они не могут полноценно жить и работать, как в развитых странах, именно поэтому едва ли не единственным шансом проявить себя, заставить собой гордиться и обрести чувство востребованности для них являются громкие победы на Паралимпиаде и других международных соревнованиях.
Я, наверно, больше был бы рад, если бы мы были чемпионами мира по трудоустройству инвалидов и продолжительности их жизни...
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Criticus
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:36
За естафету, наприклад, медаль рахується команді одна, але премії отримує кожен учасник команди. Крім того багато медалістів виступають разом з спортсменом лідером.
Проте ставити знак рівності по винагороді між здобутками на ОІ та на паралімпіаді сумнівно. Конкуренція у олімпійському спорті в 100 разів більша. Паралімпійський задумувався як засіб соціалізації, а не спорт вищих досягнень, який добиває залишки здоров'я.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13
Criticus написав:
Вероятно, что какими-то деньгами поощрят и не-призеров, и/или поощрят еще тренеров призеров, о чем в статье не написали. Тут я зрады не усматриваю. Слишком резонанская тема и потенциальные громкие заголовки - обокрали инвалидов. Вряд ли. Там достаточно и менее публичных вариантов для жуткого дебирана с бОльшим "призовым фондом"... А вообще смешанные у меня чувства по поводу фантастически хороших результатов наших паралимпийцев. С одной стороны - это предмет большой гордости для меня лично, и для страны в целом. Гордиться действительно есть чем (в отличие от результатов олимпийцев). А с другой - это же не результат того, что спортсменов-инвалидов хорошо финансирует государство и обеспечивает их всем необходым для побед. Нет, как раз наоборот - это результат того, что инвалиды в Украине не интегрированы в общественную жизнь. Они не могут полноценно жить и работать, как в развитых странах, именно поэтому едва ли не единственным шансом проявить себя, заставить собой гордиться и обрести чувство востребованности для них являются громкие победы на Паралимпиаде и других международных соревнованиях. Я, наверно, больше был бы рад, если бы мы были чемпионами мира по трудоустройству инвалидов и продолжительности их жизни...
Дело не в зраде.Объявили общую сумму распишите все прозрачно и не будет никаких домыслов.
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sena_2008atp
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