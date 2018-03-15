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Світовий банк схвалює будь-який сценарій запуску ринку землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахонен.
Дивися повний текст Світовий банк схвалює будь-який сценарій запуску ринку землі
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:55
Всемирный банк может идти лесом!
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