Відразу в три вінницькі IT-компанії — Pillar, iPan, Vinconet — 16 березня прийшли співробітники СБУ.
Дивися повний текст У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:30
У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях
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Дивися повний текст У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:30
Представляю как следователи пытаются исследовать скопированный код прогеров на предмет незаконности :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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