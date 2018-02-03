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У Вінниці СБУ провела
обшук у трьох IT-компаніях

У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:30

У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях

Пропонуємо до обговорення:
Відразу в три вінницькі IT-компанії — Pillar, iPan, Vinconet — 16 березня прийшли співробітники СБУ.

Дивися повний текст У Вінниці СБУ провела обшук у трьох IT-компаніях.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:30

Представляю как следователи пытаются исследовать скопированный код прогеров на предмет незаконности :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:19

Просто пацанчикам непрозрачно намекнули, что с сбу тоже надо делиться.
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