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Українські трактори відправляють
на експорт в Нову Зеландію

Українські трактори відправляють на експорт в Нову Зеландію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:53

Українські трактори відправляють на експорт в Нову Зеландію

Пропонуємо до обговорення:
Харківський тракторний завод, який відновив свою діяльність після тривалого простою, завершив 2017 рік з прибутком в 48,8 млн грн (проти збитків у 667 млн ​​грн за підсумками 2016 року).

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54

..страна, в которй 30% ВВП заниамет с/х поизводство - позволяет "простаивать" профильным заводам!!.. ЖУТЬ!!.. ниче - бум надеяться барыжные/хапуги-петюни и яйценюхи не продержутся дольше лета, уползут по щелям...
maestro71
 
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