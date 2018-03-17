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Українські трактори відправляють на експорт в Нову Зеландію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Харківський тракторний завод, який відновив свою діяльність після тривалого простою, завершив 2017 рік з прибутком в 48,8 млн грн (проти збитків у 667 млн грн за підсумками 2016 року).
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54
..страна, в которй 30% ВВП заниамет с/х поизводство - позволяет "простаивать" профильным заводам!!.. ЖУТЬ!!.. ниче - бум надеяться барыжные/хапуги-петюни и яйценюхи не продержутся дольше лета, уползут по щелям...
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maestro71
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:29
maestro71 написав:
..страна, в которй 30% ВВП заниамет с/х поизводство - позволяет "простаивать" профильным заводам!!.. ЖУТЬ!!.. ниче - бум надеяться барыжные/хапуги-петюни и яйценюхи не продержутся дольше лета, уползут по щелям...
Не "Жють", а наслідок "братской дружби" з кацапами. традиційно харкывськы трактори використовували рос. комплектуючі,а білша частина продукції експортувалася у рашу. Після того, як кацапи після початку війни закрили свій ринок для нашої продукції, завод певний час стояв, поки не знайшли заміну кцапським двигунам та іншим деталям, і не знайшли нові ринкаи збуту. Тепер виробництво відновлене, і експорт не у рашу-парашу, а в інші країни.
І тільки ррррускій ідіот може виколупати з цієї події "зраду".
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andriyzhagun
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