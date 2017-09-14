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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Тіньовому бізнесу знову пропонують легалізацію і обговорюють декларації для простих українців.

Дивися повний текст Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки потрібно заплатити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34

"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:39

В Украине это работать не будет. Никогда. Потому что граждане абсолютно не верят государству. И, в принципе, правильно делают :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41

  r_skrypnik написав:"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...

Тоже возник вопрос. Если есть честные предприниматели, то они уже заплатили налог за эту сумму. И им еще раз платить? А те кто получил преступным - не скажет откуда сумма, это ясно, но процент заплатит... Красиво отбелили своих)))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:52

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

magneet написав:
  r_skrypnik написав:"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...

Тоже возник вопрос. Если есть честные предприниматели, то они уже заплатили налог за эту сумму. И им еще раз платить? А те кто получил преступным - не скажет откуда сумма, это ясно, но процент заплатит... Красиво отбелили своих)))


Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.
Касательно остальных - да, это действительно возможность недорого "отбелить". Такой себе компромисс. И при чем тут "своих", у нас постраны таких. Но потом уже придется платить все по полной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:55

А сейчас типа кто то сильно переживает по поводу награбленного? Не о чем тут и говорить - уже в зад целуют воров, теперь просят повернуться))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:23

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

  r_skrypnik написав:"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
Правда не понял? Тут же все ясно как дважды два.

Прощаться должны нарушения только налогового и валютного законодательства.
А криминального - нет.
vano
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:37

  Faceless написав:Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.


Да? Точно?

“В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте”, — сказала “Сегодня” глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

По ее словам, остальным предлагают добровольно задекларировать “добро” и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%.


Где тут говорится, что люди с большими легальными доходами освобождаются от этого грабежа? Южанина чётко и ясно предлагает ограбить ВСЕХ.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40

  kastaneda написав:
  Faceless написав:Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.


Да? Точно?

“В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте”, — сказала “Сегодня” глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

По ее словам, остальным предлагают добровольно задекларировать “добро” и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%.


Где тут говорится, что люди с большими легальными доходами освобождаются от этого грабежа? Южанина чётко и ясно предлагает ограбить ВСЕХ.

Статья не может содержать весь законопроект. Сама суть нулевой декларации - именно "отбелить" то, что ранее не было задекларировано как доходы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:50

  Faceless написав:Сама суть нулевой декларации - именно "отбелить" то, что ранее не было задекларировано как доходы.


Видите ли, у нас всех есть опыт «реформ», когда обещают одно, а в законах пишут совершенно другое.

Когда Рада примет закон, внеся последние правки «с голоса», поднимать шум и протестовать будет уже поздно.

Вижу в статье совершенно однозначные суждения:

декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч)


То есть человек, который легально легально работал и «нахомячил в матрац» свыше $38 тыщ баксов, попадает под действие процитированного выше механизма: декларация и налог на уже заработанное.
kastaneda
 
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