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Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34
Пропонуємо до обговорення:
Тіньовому бізнесу знову пропонують легалізацію і обговорюють декларації для простих українців.
Дивися повний текст Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки потрібно заплатити
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R2
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34
"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
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r_skrypnik
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:39
В Украине это работать не будет. Никогда. Потому что граждане абсолютно не верят государству. И, в принципе, правильно делают
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De Bil
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:41
r_skrypnik написав:
"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
Тоже возник вопрос. Если есть честные предприниматели, то они уже заплатили налог за эту сумму. И им еще раз платить? А те кто получил преступным - не скажет откуда сумма, это ясно, но процент заплатит... Красиво отбелили своих)))
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magneet
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:52
magneet написав: r_skrypnik написав:
"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
Тоже возник вопрос. Если есть честные предприниматели, то они уже заплатили налог за эту сумму. И им еще раз платить? А те кто получил преступным - не скажет откуда сумма, это ясно, но процент заплатит... Красиво отбелили своих)))
Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.
Касательно остальных - да, это действительно возможность недорого "отбелить". Такой себе компромисс. И при чем тут "своих", у нас постраны таких. Но потом уже придется платить все по полной.
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Faceless
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Додано: Пон 19 бер, 2018 14:55
А сейчас типа кто то сильно переживает по поводу награбленного? Не о чем тут и говорить - уже в зад целуют воров, теперь просят повернуться))
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:23
r_skrypnik написав:
"закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем" - я что-то не понял смысла написанного...
Правда не понял? Тут же все ясно как дважды два.
Прощаться должны нарушения только налогового и валютного законодательства.
А криминального - нет.
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vano
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:37
Faceless написав:
Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.
Да? Точно?
“В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте”, — сказала “Сегодня” глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.
По ее словам, остальным предлагают добровольно задекларировать “добро” и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%.
Где тут говорится, что люди с большими легальными доходами освобождаются от этого грабежа? Южанина чётко и ясно предлагает ограбить ВСЕХ.
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kastaneda
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:40
kastaneda написав: Faceless написав:
Зачем ещё раз платить? Если заплатили, то повторного обязательства не возникает.
Да? Точно?
“В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте”, — сказала “Сегодня” глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.
По ее словам, остальным предлагают добровольно задекларировать “добро” и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%.
Где тут говорится, что люди с большими легальными доходами освобождаются от этого грабежа? Южанина чётко и ясно предлагает ограбить ВСЕХ.
Статья не может содержать весь законопроект. Сама суть нулевой декларации - именно "отбелить" то, что ранее не было задекларировано как доходы.
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Faceless
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:50
Faceless написав:
Сама суть нулевой декларации - именно "отбелить" то, что ранее не было задекларировано как доходы.
Видите ли, у нас всех есть опыт «реформ», когда обещают одно, а в законах пишут совершенно другое.
Когда Рада примет закон, внеся последние правки «с голоса», поднимать шум и протестовать будет уже поздно.
Вижу в статье совершенно однозначные суждения:
декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч)
То есть человек, который легально легально работал и «нахомячил в матрац» свыше $38 тыщ баксов, попадает под действие процитированного выше механизма: декларация и налог на уже заработанное.
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kastaneda
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Суб 17 бер, 2018 23:10
rjkz
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