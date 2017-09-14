Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Cтаття 2. Об’єктами, щодо яких подається нульова декларація, можуть бути кошти у національній та іноземній валюті як у готівковій так і безготівковій формі; банківські метали та інші валютні цінності; цінні папери; рухоме та нерухоме майно; частки (паї) у майні юридичних осіб, в тому числі частки (паї) у майні юридичних осіб або фінансові інструменти, належні чи передані в управління іншій особі, стосовно яких особа є вигодоодержувачем, інші майнові (речові) та немайнові права, які можуть бути об’єктом комерційних операцій, інші доходи та майно, у тому числі сума неповернутих (виданих, отриманих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань особи за укладеним нею цивільно-правовим договором, з яких не були сплачені податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів, державних цільових фондів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або щодо яких здійснено операції з порушенням правил валютного регулювання і валютного контролю.
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kastaneda написав: Видите ли, у нас всех есть опыт «реформ», когда обещают одно, а в законах пишут совершенно другое. Когда Рада примет закон, внеся последние правки «с голоса», поднимать шум и протестовать будет уже поздно. Вижу в статье совершенно однозначные суждения: То есть человек, который легально легально работал и «нахомячил в матрац» свыше $38 тыщ баксов, попадает под действие процитированного выше механизма: декларация и налог на уже заработанное.
Разве с той части, что шла мимо кассы в матрац кто-то платил налоги? Та часть, с которой уплачены налоги фигурирует в документах.