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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:59

  kastaneda написав:
  Faceless написав:Сама суть нулевой декларации - именно "отбелить" то, что ранее не было задекларировано как доходы.


Видите ли, у нас всех есть опыт «реформ», когда обещают одно, а в законах пишут совершенно другое.

Когда Рада примет закон, внеся последние правки «с голоса», поднимать шум и протестовать будет уже поздно.

Вижу в статье совершенно однозначные суждения:

декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч)


То есть человек, который легально легально работал и «нахомячил в матрац» свыше $38 тыщ баксов, попадает под действие процитированного выше механизма: декларация и налог на уже заработанное.

Вот этот законопроект на сайте ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57459
Собстенно что подлежит декларированию:
Cтаття 2. Об’єктами, щодо яких подається нульова декларація, можуть бути кошти у національній та іноземній валюті як у готівковій так і безготівковій формі; банківські метали та інші валютні цінності; цінні папери; рухоме та нерухоме майно; частки (паї) у майні юридичних осіб, в тому числі частки (паї) у майні юридичних осіб або фінансові інструменти, належні чи передані в управління іншій особі, стосовно яких особа є вигодоодержувачем, інші майнові (речові) та немайнові права, які можуть бути об’єктом комерційних операцій, інші доходи та майно, у тому числі сума неповернутих (виданих, отриманих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань особи за укладеним нею цивільно-правовим договором, з яких не були сплачені податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів, державних цільових фондів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або щодо яких здійснено операції з порушенням правил валютного регулювання і валютного контролю.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:05

  kastaneda написав: Видите ли, у нас всех есть опыт «реформ», когда обещают одно, а в законах пишут совершенно другое. Когда Рада примет закон, внеся последние правки «с голоса», поднимать шум и протестовать будет уже поздно. Вижу в статье совершенно однозначные суждения: То есть человек, который легально легально работал и «нахомячил в матрац» свыше $38 тыщ баксов, попадает под действие процитированного выше механизма: декларация и налог на уже заработанное.

Разве с той части, что шла мимо кассы в матрац кто-то платил налоги? Та часть, с которой уплачены налоги фигурирует в документах.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:22

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=57459

Проект знятий з розгляду. Що ви обговорюєте? «Новини» з помийки «Сегодня»?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:23

  Faceless написав:Вот этот законопроект на сайте ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57459


О! Спасибо.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:27

  Scholar написав:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57459

Проект знятий з розгляду. Що ви обговорюєте? «Новини» з помийки «Сегодня»?

О том то и речь, что его а 2016-м сняли, а теперь в 2018-м Петя решил его воскресить. На форумном языке это называется "некрофилия".
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