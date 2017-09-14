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Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:17
"..инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным.."
Порошенко: "Инвестировал?"
Гражданин: "Да!"
Порошенко: "Все, свободен, адназначна!"
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:23
Faceless написав: Scotch написав:
Допустим,какой-нибудь чинуша задекларирует 1 млрд гривен, заплатит 5 %,и пойдет себе припеваючи?Это нормально?
Во-первых, это далеко не только чинуша (а по указанному проекту - вообще не чинуша, ибо они регулируются другим законом), у нас полным-полно народа, имеющего неофициальные доходы. Во-вторых, в мире есть такая практика. Это лучше, чем ничего, часто это единственная возможность запустить процесс легализации теневых доходов.
Иногда кажется, что сама налоговая против, ибо как потом в мутной воде рыбку ловить
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:25
порошенко личным примером показывает, что деньги надо выводить в офшоры...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:37
Faceless написав:
Во-первых, это далеко не только чинуша (а по указанному проекту - вообще не чинуша, ибо они регулируются другим законом), у нас полным-полно народа, имеющего неофициальные доходы. Во-вторых, в мире есть такая практика. Это лучше, чем ничего, часто это единственная возможность запустить процесс легализации теневых доходов.
Знаю лично строителей работающих на строительстве сиротского домика одного из действующих министров. Никому из рабочих!этот чиновник не платил официально.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:41
Moimir написав: Faceless написав:
Во-первых, это далеко не только чинуша (а по указанному проекту - вообще не чинуша, ибо они регулируются другим законом), у нас полным-полно народа, имеющего неофициальные доходы. Во-вторых, в мире есть такая практика. Это лучше, чем ничего, часто это единственная возможность запустить процесс легализации теневых доходов.
Знаю лично строителей работающих на строительстве сиротского домика одного из действующих министров. Никому из рабочих!этот чиновник не платил официально.
И никто - ни рабочие ни прораб ни кто там еще организовывал эту стройбригаду - не декларировал эти доходы (хотя обязаны по закону). Они же не в штате у заказчика, это не его задача "платить официально". И таких строителей/ремонтников/хз кого в любой отрасли - сотни и сотни тысяч, если не миллионы.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:56
Faceless написав: Moimir написав: Faceless написав:
Во-первых, это далеко не только чинуша (а по указанному проекту - вообще не чинуша, ибо они регулируются другим законом), у нас полным-полно народа, имеющего неофициальные доходы. Во-вторых, в мире есть такая практика. Это лучше, чем ничего, часто это единственная возможность запустить процесс легализации теневых доходов.
Знаю лично строителей работающих на строительстве сиротского домика одного из действующих министров. Никому из рабочих!этот чиновник не платил официально.
И никто - ни рабочие ни прораб ни кто там еще организовывал эту стройбригаду - не декларировал эти доходы (хотя обязаны по закону). Они же не в штате у заказчика, это не его задача "платить официально". И таких строителей/ремонтников/хз кого в любой отрасли - сотни и сотни тысяч, если не миллионы.
В любом офисе
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:56
Faceless написав:
И никто - ни рабочие ни прораб ни кто там еще организовывал эту стройбригаду - не декларировал эти доходы (хотя обязаны по закону). Они же не в штате у заказчика, это не его задача "платить официально". И таких строителей/ремонтников/хз кого в любой отрасли - сотни и сотни тысяч, если не миллионы.
Не, задача не его "платить официаотно"..он просто вынимал наличность из красивого кожаного портфеля...
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Moimir
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:01
Scholar написав:
В любом офисе
Ну не в каждом, но много где
Moimir написав:
Не, задача не его "платить официаотно"..он просто вынимал наличность из красивого кожаного портфеля...
Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:34
мне одному показалось, шо тут торчит интерес его "слепых трастов" ???
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