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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:35

  Faceless написав: Ну не в каждом, но много где Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.

Нет, не задекларировал- отнес врачу за операцию и оплатил лист с медикаментами на 5 тыс - иниче никак
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:36

  swan forever написав:мне одному показалось, шо тут торчит интерес его "слепых трастов" ???


Каким боком??? Все, что в трасте - давно выбелено, выстирано и высушено
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:44

  Moimir написав:
  Faceless написав: Ну не в каждом, но много где Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.

Нет, не задекларировал- отнес врачу за операцию и оплатил лист с медикаментами на 5 тыс - иниче никак

Вот и врачи туда же.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:55

  Faceless написав: Вот и врачи туда же.

Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях. Вчера перебросился парами предложений со знакомой о детях... Говорит, заканчивает институт, работает по 12 часов ( ее слова) на з/п 6500, собирается ехать в Польшу, потому как с такой зарплатой нет шансов ни на что кроме еды заработать
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:59

Re: Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки.

  Moimir написав:Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.

Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:03

  Faceless написав:
  Moimir написав:Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.

Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.


И у финмона, кстати, вопросы отвалятся
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:49

  Scotch написав:Вот над этим они сейчас и думают днём и ночью.Допустим,какой-нибудь чинуша задекларирует 1 млрд гривен, заплатит 5 %,и пойдет себе припеваючи?
С таким можно бороться следующим способом - всю наличку, которую хочеться "отбелить", обязать положить на банковский текущий счет или депозит, и хранить там до окончания кампании декларирования.
vano
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:58

  vano написав:
  Scotch написав:Вот над этим они сейчас и думают днём и ночью.Допустим,какой-нибудь чинуша задекларирует 1 млрд гривен, заплатит 5 %,и пойдет себе припеваючи?
С таким можно бороться следующим способом - всю наличку, которую хочеться "отбелить", обязать положить на банковский текущий счет или депозит, и хранить там до окончания кампании декларирования.


В Казахстане так делали
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