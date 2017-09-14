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Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:35
Faceless написав:
Ну не в каждом, но много где Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.
Нет, не задекларировал- отнес врачу за операцию и оплатил лист с медикаментами на 5 тыс - иниче никак
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Moimir
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:36
swan forever написав:
мне одному показалось, шо тут торчит интерес его "слепых трастов" ???
Каким боком??? Все, что в трасте - давно выбелено, выстирано и высушено
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:44
Moimir написав: Faceless написав:
Ну не в каждом, но много где Один вынимал наличность, второй забирал наличность. При этом второй был обязан этот доход задекларировать, но явно же этого не делал.
Нет, не задекларировал- отнес врачу за операцию и оплатил лист с медикаментами на 5 тыс - иниче никак
Вот и врачи туда же.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:55
Faceless написав:
Вот и врачи туда же.
Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях. Вчера перебросился парами предложений со знакомой о детях... Говорит, заканчивает институт, работает по 12 часов ( ее слова) на з/п 6500, собирается ехать в Польшу, потому как с такой зарплатой нет шансов ни на что кроме еды заработать
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:59
Moimir написав:
Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.
Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:03
Faceless написав: Moimir написав:
Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.
Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.
И у финмона, кстати, вопросы отвалятся
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:49
Scotch написав:
Вот над этим они сейчас и думают днём и ночью.Допустим,какой-нибудь чинуша задекларирует 1 млрд гривен, заплатит 5 %,и пойдет себе припеваючи?
С таким можно бороться следующим способом - всю наличку, которую хочеться "отбелить", обязать положить на банковский текущий счет или депозит, и хранить там до окончания кампании декларирования.
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vano
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:58
vano написав: Scotch написав:
Вот над этим они сейчас и думают днём и ночью.Допустим,какой-нибудь чинуша задекларирует 1 млрд гривен, заплатит 5 %,и пойдет себе припеваючи?
С таким можно бороться следующим способом - всю наличку, которую хочеться "отбелить", обязать положить на банковский текущий счет или депозит, и хранить там до окончания кампании декларирования.
В Казахстане так делали
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:07
Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
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Imp
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:07
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
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Faceless
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