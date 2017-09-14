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Нульове декларування: кого це
стосуватиметься і скільки...

Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:18

  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

  EKO написав:
  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko
на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше.
Это прэлестно 8)
Страна неограниченных возможностей.


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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:30

  Faceless написав:
Imp написав:Вопрос:
Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких

Учитывая опыт и историю - не верится.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:17

Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений?
Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения?
Декларации должны подавать все граждане страны.
А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры.
Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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