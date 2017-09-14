Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Освобождение от ответственности ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ, а не прощение всех грехов
Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений? Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения? Декларации должны подавать все граждане страны. А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры. Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.